Luciana Abreu processa tio do ‘ex’ por difamação

Ainda a finalizar os processos que tem em curso contra o ex-marido Daniel Souza, Luciana Abreu já deu ordens ao seu advogado para agir judicialmente contra Bento, tio do antigo companheiro, que afirmou nas alegações finais que a viu aos beijos com a amiga e ex-agente Ana Micaela Medeiros. Na altura, Bento frequentava a casa do ex-casal, onde fazia alguns trabalhos domésticos e dava apoio com as filhas.Mas, segundo o advogado do guia turístico, deixou de exercer as suas funções depois de ter apanhado Lucy aos beijos. Diz mesmo que chegou a ser vítima de perseguição por parte de Ana Micaela Medeiros.

António Leitão, advogado de Luciana Abreu, confirmou à ‘Nova Gente’ que a sua cliente vai processar o tio de Daniel Souza. “É o bom-nome da minha cliente e das testemunhas que está a ser ameaçado. (...) Além disso, esta questão em concreto nunca foi mencionada antes ao longo dos vários processos desde 2019.”