Luciana Abreu propôs a ex-marido ficar com as filhas

Luciana Abreu, de 37 anos, terá proposto a Yannick Djaló, também de 37, passar o fim de semana com as filhas. Contudo, o ex-marido terá recusado por estar "muito baralhado". "Uma fonte muito próxima revelou que Luciana propôs a Yannick Djaló ficar com as filhas neste fim de semana, para inclusive ser ele na segunda-feira a levá-las à escola e que o antigo futebolista terá recusado", avançou o comentador Adriano Silva Martins no programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV. E acrescentou: "[Yannick] está muito baralhado com todas estas reações que têm surgido", depois do seu reencontro com as filhas, que não via desde 2019, e "considera que depois de três anos sem as ver, acha que é precipitado ficar com as filhas durante tanto tempo". Recorde-se que Djaló reencontrou-se com Lyonce e Lyanni no passado domingo, dia 14.

