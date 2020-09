Luciana Abreu protagoniza momento insólito ao simular sexo com um burro

TVI: Cristina Ferreira regressa e vamos liderar as audiências. SIC:", escreveu, colocando o vídeo em baixo.



Luciana Abreu simula sexo com um burro

Luciana Abreu foi protagonista de um momento verdadeiramente insólito no último 'Domingão', da SIC.Durante a atuação de Fernando Correia Marques, que cantou a mítica música 'Burrito', a atriz e apresentadora colocou-se de gatas com a personagem do burro em cima dela.O momento não passou despercebido e tornou-se viral nas redes sociais.Uma das pessoas que o partilhou foi o humorista Hugo Sousa. "