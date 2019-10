Luciana Abreu 'provoca' fãs com fotos em roupa interior e biquíni

Atriz esteve durante uns dias a descansar num resort no Centro do País.

01:30

Miguel Azevedo

A gozar de uns dias de descanso num resort de luxo no Centro do País, mais precisamente nas Caldas de S. Paulo, a poucos quilómetros da serra da Estrela, Luciana Abreu fez questão de manter os mais de 390 mil seguidores a par de tudo.A atriz de 34 anos partilhou fotos em camisa de noite na cama, em robe no jardim, no Spa ou de biquíni a tomar banho no rio Alva. Tudo isto acompanhado pela boa forma física que continua a valer-lhe os mais rasgados elogios."Lindíssima", "Maravilhosa", "Poderosa" ou "Deusa" são apenas alguns dos piropos, havendo mesmo quem a compare a Marilyn Monroe. Contas feitas, conseguiu obter mais de sete mil ‘gostos’ em apenas um dia.