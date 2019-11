01:30

A excelente forma física de Luciana Abreu, de 34 anos, é capaz de surpreender os telespectadores em ‘Terra Brava’, a nova novela da SIC.Em lingerie, a atriz que dá vida à personagem Tina exibe os seus dotes na arte da dança do varão e protagoniza momentos eróticos em que a sua sensualidade está em grande destaque.Além do talento para a dança, mostra a excelente forma física e não abdica da ousadia que a caracteriza. Ao longo dos últimos meses em que preparou a personagem, Lucy teve aulas de dança no varão."A dança tem sido complicada, estou cheia de nódoas negras. Estamos a trabalhar com bailarinas profissionais, é puxado", contou a atriz.