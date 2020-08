Luciana Abreu radiante por renovar com a SIC

Atriz revela-se preparada para novos projetos no canal.

15 ago 2020 • 13:48

Luciana Abreu renovou o contrato com a SIC e vai continuar a trabalhar no canal. O novo contrato deixa a atriz ligada à por mais dois anos.A artista, que brilha atualmente no elenco da novela 'Terra Brava', na SIC, disse à 'TVMais' que se sente muito feliz e entusiasmada por continuarem a valorizar o seu trabalho.