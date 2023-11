Luciana Abre reage a crítica

Luciana Abreu passou pela Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, no passado fim de semana e partilhou algumas imagens do passeio no seu Instagram. Mas nem tudo foram rosas: uma das fotografias, que mostrava uma das filhas a comer uma sandes de carne e a beber um refrigerante, gerou críticas que a cantora e atriz não deixou passar em branco.

Uma internauta mostrou o seu descontentamento: "A beberem coca cola é que não", escreveu na caixa de comentários, o que levou a artista a responder sem hesitar: "De vez em quando não faz mal."

De referir que Luciana é mãe das gémeas de 5 anos, Amoor e Valentine, fruto do casamento (já terminado) com Daniel Souza, e de Lyonce e Lyani Viktória, de 12 e 11 anos, respetivamente, do seu relacionamento com o futebolista Yannick Djaló.