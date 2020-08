Luciana Abreu renova com a SIC por seis mil euros/mês

Luciana Abreu é uma das grandes apostas da SIC para a ficção. Além de contar com a atriz para as novelas, a estação de Paço de Arcos dá-lhe cada vez mais espaço para vingar noutros formatos, como os apontamentos de humor no programa ‘Casa Feliz’, no papel de Fatinha, e ainda como apresentadora no ‘Domingão’.

Como resultado desse reconhecimento, a SIC renovou o seu contrato de exclusividade por mais 18 meses. De acordo com a revista ‘TV Guia’, Lucy vai ganhar seis mil euros fixos por mês, mas poderá ver esse valor duplicar em alguns meses.

É que com este novo acordo, o canal vai pagar-lhe mais mil euros por cada participação no programa das manhãs, conduzido por Diana Chaves e João Baião, que se prevê que ocorra uma vez por semana - ou seja 4 mil euros/mês. Além disso, receberá mais mil euros de cada vez que trabalhar no programa das tardes de domingo, o que deverá acontecer pelo menos uma vez por mês, sabe o CM.

Sobre estes valores, Luciana Abreu recusou fazer quaisquer comentários, mas garantiu: "É um prazer trabalhar com a SIC, que me tem tratado tão bem nos últimos anos." A partir do dia 14 de setembro, começará a gravar uma nova novela, na qual irá contracenar com Alexandra Lencastre e Rogério Samora.

Para já, a artista goza de um período de férias, com o fim das gravações de ‘Terra Brava’, na qual deu vida à sensual Tina, que exigiu que aprendesse a dançar no varão. "Estou muito grata à SP Televisão [produtora], à SIC e a mim mesma. Entreguei-me totalmente de corpo e alma", afirmou a artista.

A viver uma das melhores fases no plano profissional, Luciana Abreu deixou os assuntos do coração para segundo plano. O namoro com Tiago Signatus, que durou pouco tempo, já terminou e a atriz está solteira. Têm sido as filhas, as gémeas Amoor e Valentine, e Lyonce e Lyannii as suas grandes prioridades. No entanto, Luciana continua a ser uma mulher casada, porque o divórcio de Daniel Souza ainda está por resolver na Justiça.