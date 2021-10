Luciana Abreu revela mais do que pretendia em lingerie transparente Artista publicou imagem ousada e acabou por 'censurar' fotos.

Carolina Marques Dias

Luciana Abreu deixou os seguidores ‘boquiabertos’ ao mostrar-se com uma lingerie transparente que deixava pouco à imaginação.

Embora não seja a primeira vez que mostra o seu lado mais sensual nas redes sociais, onde as suas formas definidas ganham cada vez mais destaque, desta vez a estrela da SIC mostrou um pouco mais do que aquilo que estava à espera.



O lado mais atrevido e escaldante de Luciana Abreu, de 36 anos, levou à loucura os fãs, que imediatamente lhe fizeram os mais rasgados elogios. Contudo, a atriz acabou por se arrepender da publicação demasiado reveladora e substituiu as fotografias iniciais por outras em que a transparência da lingerie surge ‘retocada’.

