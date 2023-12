Luciana Abreu revela que não está grávida de João Moura Caetano

Luciana Abreu e João Moura Caetano

01:30

Vanessa Fidalgo

Sem anel de noivado e magoada. Foi neste estado que Luciana Abreu, de 38 anos, falou com a revista ‘TV Guia’ sobre o fim do romance com o cavaleiro João Moura Caetano, de 40, e abordou os planos que os dois tinham de casar e de construir família, garantindo que não está grávida do toureiro de Monforte. "O comportamento do ser humano, por muito que seja estudado, é imprevisível e muitas vezes patológico. A mentira, nos adultos, não é norma, muito menos a traição. Vivemos perto de um ano de relacionamento, fui pedida em casamento, sim, em casa dos meus padrinhos, havia projetos, até o desejo de filhos, que eu sempre recusei", afirmou a estrela da SIC.Luciana Abreu salientou ainda que agora se vai focar "no trabalho" para ultrapassar o momento, e confessou que, no futuro, dificilmente voltará a confiar: "Vai ser muito difícil abrir o meu coração outra vez, muito difícil mesmo."Já sobre a convivência de João Moura Caetano com Lyonce, de 12 anos, Lyanni, de 10, Amoor e Valentine, de 5, Lucy disse: "Têm uma educação que lhes permite diferenciar o mal do bem e a afastarem-se por vontade própria. Estão preparadas."