Luciana Abreu revela que pensou “cometer suicídio” Leitura da sentença do caso de violência doméstica será a 24 de março.

25 fev 2022 • 01:30

Luciana Abreu e o ex-marido, Daniel Souza, estiveram presentes na passada terça-feira, dia 22, no Tribunal de Cascais, onde foram feitas as alegações finais no caso de violência doméstica interposto pela atriz e apresentadora. “Pensei em cometer suicídio no paredão, onde ia chorar”, revelou a artista, de 36 anos, durante a audiência, da qual saiu sem esperar o fim das alegações.



Luciana acusa o pai das filhas gémeas, Amoor e Valentine, de violência doméstica, intimidação física e psicológica, invasão de propriedade e garantiu ainda que este era abusivo durante o ato sexual. Na audiência ficaram a saber que a leitura da sentença está agendada para 24 de março. Daniel Souza nega as acusações da atriz e está confiante de que será ilibado.

