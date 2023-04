Luciana Abreu revoltada com programa da própria estação

A nova relação de Luciana Abreu e de João Moura Caetano foi tema de conversa na emissão da passada segunda-feira, dia 10, do 'Passadeira Vermelha', da SIC, mas o que foi dito não agradou à atriz.



Durante o programa foi abordado o facto de Luciana Abreu ter marcado presença num festival taurino que decorreu em Santo Aleixo (distrito de Portalegre) no passado fim-de-semana, para apoiar o atual companheiro, que é toureiro.

Liliana Campos, Sara Norte, Joana Latino e Heitor Lourenço aproveitaram a conversa para mostrarem que são contra as touradas e esse foi um dos aspetos abordados num texto publicado pela página do Instagram 'Aos Olhos De Uma Aficionada', que Luciana Abreu partilhou nas redes sociais.

"Vergonhoso tudo o que foi proferido hoje no programa 'Passadeira Vermelha' na SIC sobre a presença da Luciana Abreu na corrida de Santo Aleixo, é uma pena que três comentadores e uma apresentadora utilizem uma notícia de uma relação amorosa para falar da tauromaquia como se de uma chacota se tratasse, foi só medíocre perceber que são tão limitados no que à tauromaquia diz respeito e que se tentem colocar em bicos de pés para ter o que falar. Falem da relação da senhora se o programa é tão fútil ao ponto de terem que se colocar na vida de cada um e esmiuçar tudo o que nela se passa, só não se queiram aproveitar da tauromaquia para fazer piada e acharem que são os mais puros dos seres humanos se colocando num pedestal e tentando deitar do penhasco todos aqueles são aficionados. A Sara Norte que repetiu mais que uma vez 'não às touradas' aproveito para lhe dizer que se tivesse privado com a afición portuguesa decerto tinha adquirido valores e princípios que lhe teriam dado melhores anos do que aqueles que teve a ver o sol aos quadradinhos. Ganhem vergonha na cara e falem do que quiserem só não utilizem a tauromaquia nos vossos comentários nojentos e preconceituosos", pode ler-se no texto.