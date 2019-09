Luciana Abreu sensual nas aulas no varão

Atriz fez furor ao partilhar um vídeo a dançar no varão, numa sessão de pole dance.

06 set 2019 • 01:30

Luciana Abreu fez furor ao partilhar um vídeo a dançar no varão, numa sessão de pole dance.Aos 34 anos e mãe de quatro meninas, a atriz exibe toda a sensualidade, e também a flexibilidade, durante o início das aulas para aprender a dançar, com o objetivo de desempenhar a nova personagem.Lucy vai dar vida a uma dançarina exótica na nova novela da SIC, ‘Terra Brava’, que vai substituir a novela ‘Alma e Coração’, ainda em exibição. "A minha primeira aula. Ela vem aí...", escreveu a eterna Floribella na legenda da publicação, que não escapou aos elogios dos fãs pelo empenho e pela excelente forma física."Já nasceste a saber dançar. Está perfeito", "Alta qualidade", "Como é possível teres quatro filhas e continuares assim?", são alguns dos comentários deixados pelos seguidores. Luciana mostra-se radiante com o desafio.