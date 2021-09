Luciana Abreu sofre com dramas pessoais

Os últimos tempos têm sido difíceis paraA próxima batalha está iminente. É já no próximo dia 16 que os dois se vão reencontrar em tribunal no âmbito do processo de violência doméstica.A apresentadora de ‘Domingão’ e atriz de ‘Amor Amor’, da SIC, separou-se do guia turístico em 2019 e acusou-o de a ter agredido física e verbalmente durante o tempo em que mantiveram a relação. Daniel sempre negou as acusações, mas prepara-se agora para a sua defesa oficial na primeira sessão do julgamento.Antes deste processo, os dois já tinham recorrido à barra dos tribunais para definir outras questões, nomeadamente quanto à divisão de bens que tinham em comum e à guarda das duas filhas, Amoor e Valentine, de três anos. Lucy também não tem estado na sua melhor forma a nível físico. No fim de semana passada teve que recorrer a medicação para conseguir trabalhar.Apesar das adversidades, Lucy mantêm-se feliz no plano amoroso. No início do ano encontrou o amor ao lado do operador de câmara Henrique Rodrigues. Os dois têm optado por viver uma relação longe dos holofotes, mas já partilham casa.