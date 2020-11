Luciana Abreu surpreende com publicação insólita: "Desde que fiquei maluca que me sinto muito melhor"

"Desde que fiquei maluca que me sinto muito melhor. A vida corre-me bem.Não ligo nenhuma a porra nenhuma.", começou por escrever na sua página do Instagram.E a quantidade de sorrisos que sou em troca de trombas é fenomenal. As pessoas não percebem e há quem fique mais trombudo ainda. É que por umas trombas, outras devem responder. Mas eu, como estou maluca, não tenho de cumprir esse código. Aliás, não tenho de cumprir código algum." partilhou.Luciana afirma que "ficar maluca" não foi uma opção.Às vezes, sinto que é como umas férias que estou a tirar, só que agora as férias não acabam. Não tenho de fazer as malas e voltar a ser normal outra vez."E continua: "Sejam felizes."Luciana Abreu recebeu vários elogios por parte dos fãs, que não ficaram indiferentes às suas palavras, mas também várias críticas e mensagens de preocupação em relação à publicação.