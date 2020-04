Luciana Abreu tem novo amor e divórcio por assinar

Luciana Abreu, de 34 anos, está novamente apaixonada. A atriz vive um romance discreto com Tiago Signatus, há cerca de três meses. Os dois têm sido vistos na zona de São Pedro do Estoril, em Cascais, onde a estrela da SIC reside com as filhas, Lyonce, Lyannii, Amour e Valentine.De acordo com a ‘TV Guia’, o casal mantém uma rotina muito discreta, mas não escapa ao olhar dos mais curiosos."Não fazem nada que dê nas vistas, mas vê-se que a Luciana está apaixonada por ele", revela uma fonte àquela publicação. O novo par romântico é também presença assídua na zona do paredão, a correr.Embora esteja tudo a correr pelo melhor, Luciana ainda não apresentou o novo amado às filhas. "É natural, ela era casada e deve dizer às meninas que é um amigo da mãe", confidenciou uma vizinha, que já testemunhou um encontro do casal.Focada em seguir com a sua vida, após dois casamentos falhados, primeiro com Yannick Djaló e depois com Daniel Souza, a intérprete de Tina na novela ‘Terra Brava’, da SIC, tem ainda questões por resolver relacionadas com o último matrimónio com Daniel Souza, terminado em 2018.O divórcio ainda está por assinar - havia uma diligência marcada para 21 de abril, mas devido ao encerramento dos tribunais pelo surto do novo coronavírus em Portugal, a sessão está sem nova data definida.Além da alteração do estado civil estão também por tratar os pormenores relacionados com as guardas das filhas, com o guia turístico, que tem estado com Amour e Valentine a cada 15 dias.Yannick Djaló está há vários anos sem ver as filhas Lyonce e Lyannii. O jogador decidiu avançar com uma ação judicial contra Luciana Abreu, uma vez que se vê impedido de estar com as crianças.A cantora acusou-o de dever mais de 100 mil euros em pensões de alimentos. Com a luta em tribunal, o futebolista conseguiu ter dois encontros com as meninas.