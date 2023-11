Luciana Abreu terminou relação com João Moura Caetano

Aquilo que aconteceu para que esta relação terminasse foi… não houve respeito. Houve traição sim…não seria da Luciana. Não tem a ver só com traição, quando estamos numa relação não podemos nunca bloquear a pessoa com quem nós estamos (…) havia um controlo do João, é um homem inseguro", rematou Léo Caeiro.





Ainda há pouco tempo, Luciana Abreu e João Moura Caetano se noticiou que tinham casamento marcado, a atriz até já tinha o anel de noivado no dedo, mas parece que este momento já não vai acontecer, pois segundo avançou Léo Caeiro, esta segunda-feira, 27 de novembro, no programa 'Manhã CM', da CMTV, a atriz colocou um ponto final no namoro que durou cerca de um ano., confidenciou o comentador do programa das manhãs da CMTV, que é muito próximo da estrela da SIC, dando conta que estes foram os motivos que levaram à rutura da relação entre a apresentadora do 'Domingão', da SIC e o toureiro de Monforte., evidenciou o comentador esclarecendo de seguida queLéo Caeiro contou ainda que o toureiro, de 40 anos, queriaa vida de Luciana Abreu e que não respeitava a companheira, uma vez quee para o comentador