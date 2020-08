Luciana Abreu torna-se um dos rostos mais bem pagos da SIC

O último ano foi de muito trabalho para Luciana Abreu, que vê agora o seu esforço ser (ainda mais) recompensado com um contrato de exclusividade e um salário de luxo, que faz da atriz um dos rostos mais bem pagos do entretenimento da SIC.Depois de brilhar no papel da sensual Tina da novela ‘Terra Brava’, de dar cartas em participações humorísticas no programa da manhã ‘Casa Feliz’, e ainda fazer sucesso aos domingos ao lado de João Baião no ‘Domingão’,No entanto,De cada vez que visita a ‘Casa Feliz’, de João Baião e Diana Chaves, no papel de Fatinha, recebe mil euros, sendo que está previsto que o faça uma vez por semana. Contas feitas, com este papel amealha mais 4 mil euros ao final do mês. Aos fins de semana pode também lucrar. Sempre que se junta ao ‘Domingão’ leva mil euros para casa e, se o fizer todas as semanas, na melhor das hipóteses, tem garantidos mais quatro mil euros.Uma quantia ao nível das maiores estrelas do canal. Quanto ao novo ordenado, a atriz recusa fazer comentários, mas mostra-se feliz e valorizada no canal. "É um prazer trabalhar com a SIC, que me tem tratado tão bem nos últimos anos".Luciana Abreu é uma das grandes apostas do canal para a ficção. Depois do sucesso da última novela, que obrigou Lucy a aprender a dançar no varão, valendo-lhe rasgados elogios, a eterna Floribela já está escalada para o próximo projeto. A partir do dia 14 de setembro começa a gravar uma nova novela, que tem Alexandra Lencastre e Rogério Samora no elenco.Além do trabalho em televisão, Luciana tem outras fontes de rendimento, como contratos com marcas que divulga. No Instagram, onde tem mais de 350 mil seguidores, vai dando a conhecer produtos através das suas publicações. Lucy tem ainda uma rubrica na rádio Tropical FM, onde interpreta o papel de Fatinha. Os concertos é que tem estado em segunda plano devido à pandemia.Por agora, Luciana está a desfrutar de uns dias de férias junto das quatro filhas, as gémeas Amoor e Valentine, fruto da relação com Daniel Souza, e Lyonce e Lyannii, do casamento com Yannick Djaló.