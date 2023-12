Luciana Abreu "triste e desiludida"

"O comportamento do ser humano, por muito que seja estudado, é imprevisível e muitas vezes patológico. A mentira, nos adultos, não é norma, muito menos a traição. Vivemos perto de um ano de relacionamento,

", garantiu Luciana Abreu.









Sem anel de noivado e magoada. Foi neste estado que Luciana Abreu falou com a revista 'TV Guia' sobre o fim do romance com o cavaleiro João Moura Caetano.", declarou, confirmando as notícias que davam como certo o fim da relação.A rutura acontece pouco depois de ter sido anunciado que Luciana Abreu e João Moura Caetano tinham casamento marcado para o próximo ano.A atriz e cantora garantiu que agora vai focar-se "" para ultrapassar o momento, mas confessou que, no futuro, dificilmente voltará a confiar: "".Ao programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, João Moura Caetano já tinha confirmado o fim do namoro. "".A 'TV Guia' dá ainda conta de que esta não será a primeira vez que o nome de João Moura Caetano surge associado a uma traição.Bruna Vinhas (que se tornou conhecida do público por ser a namorada de Miguel Caleira, concorrente da segunda edição da 'Casa dos Segredos', da TVI), também teve um relacionamento com o toureiro, há mais de uma década, mas terá sido traída mais do que uma vez. "".