Luciana Abreu troca vivenda de luxo por T4

A atriz desfrutou de um dia relaxante num hotel de luxo.

Nos últimos meses, Luciana Abreu viveu algumas mudanças na sua vida. Além de ter iniciado uma relação com Tiago Signatus, decidiu vender a vivenda de luxo que detinha na zona do Estoril, onde morava com as quatro filhas, e onde chegou a viver também o ex-marido, Daniel Souza.Uma decisão que fonte próxima da cantora e atriz da SIC garante aonada ter que ver com quebra de rendimentos por causa da crise - até porque foi tomada há três meses -, mas por a artista de 34 anos considerar que "tinha demasiadas despesas de manutenção com a moradia, de que não usufruía por inteiro".Com a venda da moradia de luxo, Lucy optou agora por arrendar um apartamento mais modesto, embora se mantenha no Estoril. A nova casa, com quatro quartos, fica mais perto do colégio das filhas e da praia - uma recomendação do pediatra que acompanha as filhas mais novas, Amoor e Valentine, de dois anos, que aconselhou a que estas "apanhem mais sol". Segundo a mesma fonte, a atriz está feliz com a opção que tomou e tem recebido a visita regular do novo amor, Tiago, que ocupa um alto cargo numa empresa de pastas de dentes.A pandemia de Coronavírus obrigou Luciana Abreu a cancelar vários espetáculos que já tinha agendados, o que implicou, naturalmente, uma perda de rendimentos. Ainda assim, a estrela da novela ‘Terra Brava’ continua a receber o salário da SIC por inteiro. Para ser exclusiva do canal de Paço de Arcos recebe 8 mil euros por mês.