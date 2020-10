Luciana Abreu vai receber 460 euros por mês do ex-marido

Luciana Abreu e Daniel Sousa anunciaram a separação no início de 2019 mas o processo de divórcio ainda não está concluído e só agora foi resolvida a questão da regulação do poder paternal das filhas gémeas, Amoor e Valentine, de dois anos.O tribunal decidiu que o ex-casal fica com a guarda partilhada das meninas - passam 15 dias com a mãe e outros 15 com o pai.Segundo a ‘TV 7 Dias’, Daniel fica ainda obrigado ao pagamento de uma pensão de alimentos, no valor de 230 euros por criança, num total de 460 euros mensais.Uma quantia que, ainda assim, fica muito aquém do pedido por Lucy: 800 € por cada menina.A decisão obriga o guia turístico a fazer 1800 quilómetros por mês para ir levar e buscar as filhas, uma vez que se mudou para o Norte, enquanto a atriz da SIC mantém a vida em Lisboa. Luciana é ainda mãe de Lyonce e Lyanii, filhas de Yanick Djaló.