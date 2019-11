Luciana Abreu vence guerra em tribunal contra Djaló

01:30

Hugo Alves

Luciana Abreu ganhou uma batalha contra Yannick Djaló. O tribunal decidiu que o ex-jogador de futebol vai ter mesmo de pagar a pensão de alimentos, que deve desde 2017, às filhas de ambos: Lyonce (8 anos) e Lyannii (7). "São 2250 euros por mês por cada menina, isto desde 2017", revelou uma fonte próxima do processo.Contas feitas, Djaló deve agora cerca de 162 mil euros. O antigo avançado terá ainda de pagar as custas de tribunal. Mas, ao que oapurou, Djaló, de 33 anos, alegou em tribunal que não pode cumprir com este pagamento uma vez que se encontra desempregado. O ex-avançado do Benfica e do Sporting não tem qualquer clube deste o ano passado.Contactada, Luciana recusou comentar a decisão. O advogado de Djaló, Paulo Barbosa, esteve indisponível para falar sobre o assunto.Além deste caso, Lucy, de 34 anos, luta na Justiça no âmbito de outros processos que envolvem o ex-marido, Daniel Souza.