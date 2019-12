Luciana Abreu vence primeira batalha judicial contra ex-marido

01:30

Hugo Alves

Luciana Abreu venceu a primeira batalha na Justiça contra Daniel Souza. De acordo com a ‘TV Guia’, um procedimento cautelar coloca por terra as pretensões do guia turístico sobre os bens a que este dizia ter direito.A história remonta a agosto quando a casa da cantora, em Alcabideche, foi visitada por agentes de execução, para analisarem e documentarem os bens a que o guia turístico dizia ter direito: isso incluía mobília, uma outra casa e outros haveres.Contudo, segundo o tribunal fez agora saber, Daniel só tem direito a duas cadeiras das refeições das bebés. Esta vitória liberta também as contas de Luciana, que estiveram congeladas durante esses meses. Contactada pelo, Lucy preferiu não fazer qualquer declaração.Apesar desta vitória, a atriz não está ainda divorciada do guia turístico. O processo de divórcio litigioso prossegue em 2020, já que Daniel continua a garantir que deu a entrada para uma das casas que a cantora supostamente comprou.