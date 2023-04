Luciana Abreu volta a deixar todos de boca aberta

A arte em biquíni", escreveu na legenda.



Nos comentários, os elogios foram somando. "Cuidado, telemóvel fica a ferver com esta brasa", "Simplesmente... Não há mais palavras pra te descrever" e "Espetacular" são alguns dos comentários possíveis de ler na partilha.



Veja as fotografias na galeria.

Luciana Abreu, de 37 anos, continua a surpreender tudo e todos com a sua forma física.A atriz e apresentadora do 'Domingão' (SIC) partilhou no Instagram um conjunto de fotografias em biquíni no spa, que são capazes de deixar qualquer um encantado.