Luciana e ‘ex’ disputam casa em tribunal

Luciana Abreu e Daniel Souza já estão separados há vários meses, mas o divórcio continua por assinar e a principal razão prende-se com o facto de os dois não se entenderem quanto à divisão de bens.A atriz já disse publicamente que nada tem para repartir com o pai das filhas mais novas, mas o guia turístico vai reclamar em tribunal, na próxima semana, cerca de 200 mil euros relativos a uma moradia que os dois terão comprado em Cascais."Quando eles se juntaram, passados uns meses, compraram uma moradia em Cascais, que ficou em nome da empresa da Lucy, e que custou perto de meio milhão de euros", começa por contar uma fonte, acrescentando que, apesar de não ter ficado em seu nome, Daniel Souza também investiu no imóvel."Na altura, era preciso dar uma entrada e quem avançou com o montante foi o Daniel, que deu perto de 200 mil euros. Agora, só quer reaver o dinheiro dele", diz uma fonte, acrescentando que a disputa se prevê difícil. Por avaliar na Justiça está também a queixa de violência doméstica avançada por Luciana Abreu. Decidida ficou já a custódia das filhas, Amour e Valentine, de quase dois anos. As bebés estão a cargo da mãe e passam fins de semanas alternados com o pai.Há mais de dois anos que Djaló luta para ver as filhas. Em tribunal, ficou estipulado que o futebolista deveria começar a ter contacto com as crianças mediante acompanhamento especializado, mas tal ainda não aconteceu.