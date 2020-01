Lucy dá show de dança e mostra bumbum tonificado

A carregar o vídeo ...

Lucy mostra corpo de sonho

Luciana Abreu, de 34 anos, está empenhada em conseguir um corpo de sonho e nas redes sociais tem por hábito partilhar com os seguidores os seus treinos no ginásio.Agora, a cantora e atriz mostrou que já começou os preparativos para o Carnaval da Mealhada com um vídeo em que o seu 'bumbum' está em evidência."Em ensaios para o Carnaval", escreveu na legenda da imagem.A cantora, que é mãe de quatro filhas, prepara-se para um ano desafios mas também de batalhas, uma vez que enfrentará em 2020 nove processos judiciais contra os ex-companheiros Daniel Souza e Yannick Djaló.