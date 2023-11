Ludmilla e namorada fazem fertilização em vitro para serem mães

10 nov 2023 • 13:15

Ludmilla e a companheira, Brunna Gonçalves, estão em Miami, nos Estados Unidos, para concretizarem um sonho.O casal iniciará, muito brevemente, a fertilização 'in vitro' para realizar o tratamento de reprodução humana assistida - em que a fecundação ocorre em ambiente laboratorial. Será Brunna quem irá engravidar.A imagem que circula pela internet mostra Ludmilla e Brunna numa foto na clínica Conceptions Florida - um centro de fertilização e genética localizada na Florida, nos Estados Unidos. As artistas estiveram no país em outubro, época em que a cantora partilhou um post com a legenda:Por sua vez, a assessoria de imprensa da cantora e da dançarina confirmou que elas iniciaram a fertilização 'in vitro'., fez notar em comunicado.