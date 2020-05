Ludmilla internada no hospital

doença que é muitas vezes causada por bactérias que sobem da bexiga para os rins e causam sintomas como dor nas costas ou na barriga, febre, náuseas e vómito.

Ludmilla foi internada num hospital no Rio de Janeiro após sofrer com fortes dores abdominais.A cantora brasileira de 25 anos foi diagnosticada com pielonefrite aguda, uma infeção complicada nos rins, umaA notícia que deixou os milhares de fãs da estrela brasileira em alvoroço foi dada pela equipa da artista, em comunicado, através das redes sociais.

"Diagnosticada com pielonefrite aguda complicada, espécie de processo inflamatório nos rim, a cantora está com pus nos órgãos, excretores e com muita dor", poder ler-se, referindo de seguida que a artista "foi medicada, está em observação e sem previsão de alta".

"Devida àss atualizações do seu quadro, a live que a cantora faria no sábado, 16, está cancelada no momento e terá nova data divulgada assim que for possível", anunciam ainda, sobre o direto que estava agendado para Ludmilla interagir com os admiradores nas redes sociais.



Ludmilla partilhou uma imagem na sua conta de Instagram onde se mostra o braço, por onde está a receber medicação, enquanto está deitada na cama de hospital, agarrada à mão sua mulher, Bruna Gonçalves, com quem casou em dezembro do ano passado numa cerimónia surpresa.





"Obrigada por todas as mensagens de carinho, me senti abraçada por cada um , obrigada por tudo", escreveu a artista.