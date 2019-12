Ludmilla surpreende a namorada com pedido e casa-se de seguida

A carregar o vídeo ...

O pedido de casamento de Ludmilla

O casamento de Ludmilla

Emoção no casamento de Ludmilla

Ludmilla surpreendeu e decidiu casar de forma insólita com a companheira, Brunna Gonçalves, esta segunda-feira, dia 16 de dezembro.A cantora brasileira e a companheira, que completaram recentemente um ano de namoro, sempre se mostraram muito apaixonadas com várias partilhas nas redes sociais de declarações e momentos carregados de romance.A artista aproveitou o aniversário da bailarina para a surpreender com uma prenda inesperada: um repentino pedido de casamento.Após pedir a mão de Brunna, Ludmilla não hesitou em querer casar logo de seguida, durante uma festa surpresa que já tinha preparado, que contou com vários convidados para assistir à cerimónia., disse Ludmilla., escreveu Ludmilla para a companheira nas redes sociais, como forma de celebração.Durante a festa, não faltou emoção e lágrimas por parte de ambas e também dos convidados. A mãe de Ludmilla, Silvana, que sempre se mostrou apoiante da relação, esteve presente, e lançou ainda uma dica para a agora nora., disse a mãe da estrela musical.Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram-se radiantes por darem o nó.