Luís Borges acusa alguns amigos de Eduardo Beauté de ser terem aproveitado da sua morte

Quando o seu ex-marido morreu, Bernardo, Lurdes e Eduardo estavam aos cuidados do cabeleiro. Luis Borges confessou a Manuel Luís Goucha que foi difícil contar que Eduardo Beauté tinha morrido. "Foi um dos piores dia da minha vida, porque a Lu era a princesa do Eduardo… e vai ser sempre. Foi muito difícil chegar a casa e ter de dizer que o pai já não ia levá-los à escola, já não ia levá-los almoçar no sítio onde gostavam… foi muito duro", referiu. Desde então os meninos estão entregues a Luís Borges, que tomou a decisão de reduzir o seu trabalho de modelo internacional. "

morreu há cerca de um ano e meio, mas continua presente na memória de Luis Borges. O antigo modelo foi convidado de Manuel Luís Goucha no seu programa 'Goucha', na TVI, e a morte repentina do seu ex-marido foi tema de conversa., começou por desabafar com o apresentador.Os últimos tempos de vida do cabeleireiro não foram fáceis. Eduardo Beauté estava a atravessar uma depressão e Luis Borges acusa alguns amigos de terem ignorado o seu ex-marido na fase mais difícil da sua vida, mas que quando Eduardo morreu deixaram mensagens nas suas redes sociais., acusou.Quando foi surpreendido com uma mensagem de carinho dos filhos, o apresentador do 'Cabele Pantene - O sonho', na TVI, não conteve a emoção., afirmou.Recentemente, Luís Borges assumiu o namoro com Pedro