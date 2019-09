"Luís Borges afastou a nossa amizade": Castelo Branco lança farpas a modelo e lamenta morte de cabeleireiro

José Castelo Branco reagiu à morte de Eduardo Beauté e não poupou críticas ao ex-companheiro do cabeleireiro, Luís Borges.



Num vídeo publicado no Instagram, o socialite começa por lamentar a morte do amigo. E logo no início do mesmo, José Castelo Branco lança farpas a Luís Borges. "Acabei de ter uma triste notícia. Um amigo meu com quem deixei de falar por causa do seu marido, atualmente ex-marido. O Eduardo Beauté acabou de morrer", lamentou.













"É triste que tudo tenha acontecido porque nos éramos francamente amigos, mas o Luís Borges conseguiu afastar essa amizade", diz José Castelo Branco.



O socialite afirma estar "desfeito". Deixa "um beijo a toda a família" e assume que a amizade dele por Eduardo Beauté "será sempre eterna".



Recorde que o empresário foi encontrado morto em casa, em Lisboa, este sábado à tarde. Tinha 52 anos e as causas da morte ainda estão por apurar. A notícia da morte foi avançada pelo ex-companheiro Luís Borges, no Instagram.