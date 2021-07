Luís Borges apaga memórias com namorado Modelo cortou contacto com Pedro Risueño.

Luís Borges com Pedro Risueño

Foto: Direitos Reservados

01:30

Luís Borges apagou todos os registos fotográficos ao lado do namorado Pedro Risueño, dando a entender que o romance já teve dias melhores. Até ao momento, não fez qualquer afirmação sobre o atual estado civil, mas muitos admiradores do manequim acreditam que este pode estar solteiro.



Além das fotografias em comum, Luís Borges removeu o empresário espanhol das redes sociais. Já Risueño decidiu manter as memórias com o modelo, inclusive uma fotografia onde aparece com os filhos deste, Lurdes e Eduardo. Romance durava há nove meses.

Mais sobre

artigos relacionados