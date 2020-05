Luís Borges assinala aniversário do filho com mensagem emotiva

"Bernardo, nesta foto tinhas um ano, eras um bebé muito frágil, que não chorava, só querias comer e dormir. Ficavas horas no meu peito e eu adorava dar-te o conforto que tu precisavas", pode ler-se no inicio da legenda da fotografia em que o manequim surge com o filho adotivo.



"Hoje fazes 10 anos, no dia de Nossa Senhora de Fátima! Acredita que acho que foi um milagre teres aparecido na minha vida, porque me vieste ensinar que o amor é a coisa mais importante que podemos ter nesta vida. O teu amor é mágico, diferente, cativante, doce e aos mesmo tempo desafiante . És tu, o meu filho que tem um cromossoma a mais, que é o do amor. Não faço planos em relação a ti, porque sei que tu tens que ter o teu tempo nesse teu mundinho que eu tenho o privilégio de fazer parte. Muitos parabéns, meu filho. Amo-te", pode ler-se na legenda da fotografia em que o modelo faz referência ao facto de Bernardo sofrer de trissomia 21.





Lurdes e Eduardo em conjunto com o falecido cabeleireiro Eduardo

Beauté durante o casamento.





O pequeno Bernardo, um dos três filhos de Luís Borges em comum com Eduardo Beuaté, festeja esta quarta-feira, 13 de maio, o 10º aniversário.Uma data especial para toda a família e que o modelo fez questão de assinalar com mensagem emotiva dedicada ao menino.Recorde-se que Luís Borges adotou Bernardo,Após a morte do antigo companheiro, Luís ficou com a guarda total das crianças.