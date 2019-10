Luís Borges assume responsabilidades de pai Modelo afirma que não é por sair à noite que é um mau pai.

19 out 2019 • 17:53

Um mês e meio após a morte de Eduardo Beauté, Luís Borges, ex-marido do cabeleireiro, assume-se feliz ao lado dos três filhos, Bernardo, Lurdes e Eduardo: "Quando adotei estas crianças sabia o que eu queria. Tenho os pés assentes na terra. Os meus filhos sempre foram tudo na minha vida. No casamento, no divórcio e vão continuar a ser sempre. Não têm o pai presente, têm o papá." Em relação às questões legais relacionadas com as crianças, o ex-manequim recusa fazer quaisquer comentários: "Não vou falar sobre isso." A viver uma fase de mudança, Luís Borges reage ainda às críticas de que leva uma vida boémia e diz que não é por sair à noite que é um mau pai.

