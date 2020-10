Luís Borges assume novo romance com espanhol

14 out 2020 • 18:53

Luís Borges, de 32 anos, está novamente apaixonado e assumiu um novo romance. A revelação foi feita pelo próprio através das redes sociais, em que surge com o seu novo namorado.A imagem foi tirada durante uma escapadinha romântica a Madrid com a sua cara-metade.Luís Borges não assumia nenhuma relação desde 2017, altura em que se separou do cabeleireiro Eduardo Beauté, que morreu há pouco mais de um ano e com quem Luís adotou 3 filhos.Após a morte do cabeleireiro, Luís ficou responsável pela guarda dos filhos: Lurdes, Bernardo e Eduardo. O modelo e stylist conta com a ajuda de uma ama para cuidar das crianças e manter a sua vida profissional. Recorde-se que Eduardo Beauté foi encontrado morto em casa, aos 52 anos.