Luís Borges celebra aniversário do filho Eduardo

ada dia que passa enches a minha vida com um bocadinho mais de amor. Amo-te muito e nunca te esqueças que tens uma estrelinha lá em cima sempre a olhar por ti", disse ainda, referindo-se ao ex-companheiro, que morreu aos 52 anos, em setembro deste ano, vítima de uma embolia cerebral.



Luís Borges juntou ainda a frase "pai orgulhoso" à publicação, que fez as delícias dos seguidores.







Recorde-se que, desde a morte de Eduardo Beauté, a grande preocupação foi a quem ficariam entregues os filhos do ex-casal: Bernardo, de nove anos, Lurdes, de sete, e Eduardo, agora com cinco, tendo sido depressa noticiado que estes poderiam ser entregues aos padrinhos.



No entanto, Luís Borges sempre mostrou não querer entregar as crianças, embora os dois filhos mais novos só tenham sido adotados oficialmente por Beauté. O ex-marido de Eduardo Beauté tem-se revelado um pai presente e dedicado que quer assumir todas as responsabilidades. "É para sempre", escreveu recentemente nas redes sociais, em relação aos filhos.

