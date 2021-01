Luís Borges celebra aniversário do namorado com paixão

"Parabéns, meu amor. Tenho muitas saudades tuas"

Apesar de não estarem juntos fisicamente, através de uma publicação nas redes sociais o manequim deixou uma mensagem especial ao companheiro com quem mantém um namoro há cerca de seis meses., escreveu na legenda da publicação em que partilhou vários momentos de cumplicidade ao lado do empresário.No início do relacionamento, Luís optou por tentar "esconder" a identidade do companheiro uma vez que "não era do meio". Contudo, a enorme paixão levou o modelo a viver a relação sem tabus.Desde a separação de Eduardo Beauté, que morreu há mais de um ano, que Luís não assumia uma relação. O modelo mostra-se a viver uma das fases mais felizes e conta com o apoio dos três filhos, que já partilham uma grande cumplicidade com o novo companheiro.