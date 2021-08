Luís Borges confirma que está "novamente solteiro"

Pedro Risueño estava tremida, após o modelo ter apagado todas as fotografias que tinha com o empresário nas redes sociais.Esta terça-feira, Bárbara Bandeira, Margarida Corceiro, Tiago Bandeira e Luís Borges foram jantar a um conceituado restaurante em Lisboa tendo seguido para um bar. No momento em que passou a música 'Eu tô zen', o modelo não se conteve a dançar. A cantora, namorada de Kasha, partilhou o momento em que o amigo cantava 'solteiro novamente e tô zen',Recorde-se que foi em outubro de 2020 que Luís Borges começou a publicar fotografias ao lado do espanhol. Por estarem a viver em capitais diferentes, tanto Luís Borges como Pedro Risueño faziam várias viagens entre Portugal e Espanha para se verem.Mas a relação chegou ao fim e restam apenas as memórias que viveram juntos.