Luís Borges cuida dos quatro filhos após morte de Beauté

Luís Borges está decidido a ser o responsável legal pelos três filhos de Eduardo Beauté, Bernardo, de oito anos, Lurdes, de sete, e Eduardo, de quatro.O modelo e conselheiro de moda tem estado totalmente dedicado, de forma a minimizar o sofrimento pela morte do cabelereiro - que perdeu a vida após uma embolia cerebral, a 7 de setembro.Nas redes sociais, Luís Borges tem partilhado momentos cúmplices com as crianças e fotografou-se ao lado de Lurdes. "Gémeos", escreveu na legenda da fotografia ternurenta, em que surge abraçado à menina.