Luís Borges deixa mensagem aos filhos após morte de Beauté: "É para sempre"

três filhos adotivos, Eduardo, Lurdes e Bernardo, após a morte de Eduardo Beauté, o seu ex-marido e pai das crianças."Para sempre, não importa o que aconteça", escreveu o modelo na legenda da fotografia que mostra os meninos a brincar sentados no chão.

Ver esta publicação no Instagram É para SEMPRE #nomatterwhat Uma publicação partilhada por Luis Borges (@luisborgesoficial) a 11 de Set, 2019 às 1:11 PDT





Tal como o CM já noticiou, o futuro destas crianças tornou-se incerto após a morte do cabeleireiro. Os menores ficam a aguardar por uma decisão do Ministério Público, que já terá aberto um processo para determinar quem será o seu tutor.



Até este processo estar concluído, os três deverão ficar a cargo da governanta Alice – com quem passavam a maior parte do tempo, mesmo quando viviam com Beauté – sob a supervisão e apoio financeiro do ex-marido do cabeleireiro, Luís Borges.



O corpo de Eduardo Beauté foi esta quarta-feira velado na casa mortuária Marinha Grande, terra que o viu nascer. Já em Lisboa, na Basílica da Estrela, vários famosos e amigos prestaram uma homenagem ao eterno 'cabeleireiro das estrelas'.



Eduardo Beauté morreu, aos 52 anos, de causas naturais, não resistindo a uma embolia cerebral fulminante (um tipo de AVC que ocorre quando um coágulo de sangue entope uma das artérias do cérebro).



