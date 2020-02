Luís Borges deixa projetos internacionais pelos filhos

Após a morte de Eduardo Beauté, em setembro de 2019, os filhos do cabeleireiro, Lurdes, Bernardo e Eduardo, ficaram entregues aos cuidados Luís Borges.Com uma vida dedicada à moda internacional, o manequim foi obrigado a definir prioridades e a reorganizar a sua agenda profissional. As viagens em trabalho que faziam parte da sua rotina – uma vez que mantinha contratos com diversas marcas internacionais – foram uma das principais mudanças.Decidido a passar mais tempo com as crianças, o modelo tem abdicado por esse motivo de vários projetos internacionais., revelou Luís Borges que assume que as crianças são a sua prioridade.Pai a tempo inteiro, Luís tem contado com o apoio de uma empregada em casa, que tem sido uma ajuda fundamental na gestão das rotinas das três crianças. Luís referiu ainda que após o momento conturbado da morte de Beauté, os filhos estão felizes e adaptados às novas rotinas.