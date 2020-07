Luís Borges diverte-se em jantar com Daniel Guerreiro do 'Big Brother'

A carregar o vídeo ...

Luís Borges janta com Daniel Guerreiro e partilha momentos

Depois deter dito queera um dos seus concorrentes favoritos desta edição do 'Big Brother', os dois parecem ter construído uma amizade agora que o concorrente está fora da casa mais vigiada do país.Na noite de quarta-feira, os dois surpreenderam ao publicar vários momentos juntos durante um jantar no restaurante Seen, em Lisboa.O namorado de Soraia publicou uma foto com Luís Borges no Instagram, denunciando a amizade com o modelo. "Sobre esta noite", escreveu na legenda. Já o ex-companheiro do falecido cabeleireiro Eduardo Beauté divulgou um vídeo com Daniel no restaurante.Veja as imagens: