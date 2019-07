Luís Borges está de luto e chora a morte da mãe adotiva

11:10





A antiga cabeleireira recebeu o terrível diagnóstico em março e resistiu apenas quatro meses.

O corpo segue para Castelo Branco, onde mora a família.





"A minha progenitora deixou-me num quarto de pensão e foi comprar droga para consumir.

. Foi presa pela polícia e deportada para Cabo Verde.

".

O ex-marido de Eduardo Beauté está de luto. A mãe adotiva de Luís Borges morreu ontem, 9 de julho, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vítima de doença prolongada.O modelo tudo fez para acompanhar a mãe durante os últimos meses de vida e foi presença assídua no hospital.Recorde-se que,A revelação foi feita pelo próprio numa entrevista a Daniel Oliveira, na SIC:Pediu à senhora da pensão para cuidar de mim e não voltouTeve a opção de me levar a mim e ao meu irmão com ela, mas disse que não queria