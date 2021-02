Luís Borges faz confidências sobre a relação com o namorado: "Os meus filhos adoram-no"

A pandemia trouxe ainda mais constrangimentos à relação do casal. Divididos entre Portugal e Espanha, o modelo e o empresário tentam encurtar a distância com viagens frequentes. Todavia, com as normas atuais da Covid-19 e o fecho de fronteiras, os planos a dois e os encontros tornam-se cada vez mais escassos, o que afeta a relação."Ter uma relação á distância é muito complicado por causa das saudades, o facto de não podermos estar tanto quanto gostaríamos juntos, o que é falado pessoalmente sem sempre chega ao outro lado da mesma forma (...) Agora neste momento não consigo ir a Madrid, até pela questão do fecho das fronteiras, mas o Pedro sempre que tem um tempinho vem ter comigo, falamos todos os dias por videochamada, que também ajuda a colmatar as saudades", disse.

não podia estar mais feliz. Apaixonado pelo espanhol, o modelo de 32 anos teceu-lhe rasgados elogios e abriu o coração para falar sobre a sua relação com os três filhos:, de 10 anos,, de oito, e, de seis. Em declarações à Lux, o manequim confessou que já abdicou de projetos internacionais pelos filhos, a sua principal prioridade, desde a morte do ex-companheiro, Eduardo Beauté, em 2019.A perda da mãe adotiva Maria do Céu no mesmo ano também contribuiu para se ir abaixo:, afirmou.A namorar há um ano com o empresário espanhol, Luís confessa como é a relação das crianças com o namorado:A relação à distância já o levou a pensar sobre uma eventual mudança para Espanha: