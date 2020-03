Luís Borges faz texto especial sobre o primeiro Dia do Pai após a morte de Eduardo Beauté

Luis Borges e Eduardo Beauté adotaram três crianças: Bernardo, de oito anos, Lurdes, de sete e Edu, de cinco. Desde a morte do cabeleireiro, a 7 de setembro de 2019, devido a uma embolia cerebral, o modelo internacional ficou encarregue dos filhos.Esta quarta-feira, dia 19 de março, Dia do Pai, Luís Borges publicou um desabafo nas suas redes sociais sobre o desafio de ser pai solteiro."São 05h47 e eu já devia estar a dormir, mas não consigo. As insónias são constantes desde o dia o 7 de setembro de 2019", começou por escreveu.Tal como os seus filhos, Luís Borges foi adotado quando era criança e nunca conheceu o pai biológico., escreveu., destacou.Em forma de terminar o texto, Luis Borges desejou um dia feliz ao ex-marido.