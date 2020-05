O modelo não resistiu a brincar com o momento em que o apresentador gritou com a concorrente do 'Big Brother' Noélia.

Luís Borges brinca com momento de Cláudio Ramos no 'Big Brother'

13:21

Luís Borges protagonizou um momento hilariante ao filmar-se a gozar com os gritos de Cláudio Ramos.O apresentador da nova edição do 'Big Brother', TVI, exaltou-se em direto no passado domingoO comunicador tentou por várias vezes apelar à atenção dos participantes, mas em vão, pois estes não o ouviam. Alguns momentos tornaram-se virais, como o grito de Cláudio por Noélia.Foi esse momento que o modelo aproveitou para gravar um vídeo na aplicação 'Tik Tok', onde juntou a voz de Cláudio Ramos a algumas imagens divertidas, para animar os milhares de seguidores., brincou Luís Borges na legenda do vídeo.