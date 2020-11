Luís Borges mostra-se ao lado do novo namorado e faz revelações: "Os meus filhos adoram-no"

A carregar o vídeo ...

Manequim vive paixão com Pedro Risueño.

Recorde-se, desde o divórcio com Eduardo Beauté, em 2016, que Luís não assumia nenhuma relação amorosa.





A imagem romântica mereceu muitos elogios por parte dos amigos e admiradores do manequim.Sobre o novo amor, Luís revelou-se completamente rendido em conversa com Júlia Pinheiro.O compromisso trouxe uma lufada de ar fresco à vida do conselheiro de moda dos famosos nacionais.