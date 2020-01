Luís Borges prepara festa de sonho para a filha Lurdes

A festa que Luís Borges preparou para a filha

Quando a minha Princesa Elsa da Guiné faz anos", escreveu Luís Borges na publicação que fez nas redes sociais com as fotografias.









Bernardo, de nove anos, e Eduardo, de quatro.



Luís Borges celebrou o aniversário da filha Lurdes, que comemorou oito anos na passada quarta-feira, dia 8 de janeiro, precisamente no mesmo dia que Eduardo Beauté faria 53 anos se estivesse vivo O modelo, que fez questão de assinalar a data com uma declaração à menina nas redes sociais, partilhou agora a festa digna de uma princesa, inspirada no filme da Disney 'Frozen'.Nas fotografias partilhadas da festa, Lurdes surge animada a preparar-se à altura da celebração, vestida igual à princesa Elsa do formato de animação. No colo de Luís Borges, Lurdes apaga as velas num momento carregado de emoção.Foram vários os seguidores de Luís Borges que voltaram a felicitar a menina e ainda elogiaram a festa que preparou. Algumas caras conhecidas como Inês Herédia, Sara Sampaio ou Lourenço Ortigão também reagiram através de mensagens ternurentas.Luís Borges continua a mostrar-se um pai dedicado a ver os filhos felizes, depois da morte trágica de Eduardo Beauté, que morreu no final do ano passado . Recorde-se que a pequena Lurdes foi adotada por Beauté quando ainda era casado com o manequim. Além de Lurdes, os dois receberam