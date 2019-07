Luís Borges quebra o silêncio sobre a morte da mãe: "O cancro levou-te e foi rápido demais"

O cancro levou-te e foi rápido demais e eu achava que estava preparado mas não estava. Tínhamos as nossas diferenças mas é a ti que agradeço por tudo o que fizeste por mim e no homem que hoje eu sou.

O ex-marido de Eduardo Beauté vive momentos de dor. A mãe adotiva de Luís Borges morreu esta terça-fera, 9 de julho, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, não resistindo à dolorosa luta contra o cancro. O manequim abordou pela vez o tema nas suas redes socais e fez questão de deixar uma mensagem emotiva à mãe adotiva: "Mãe, hoje despeço-me de ti com o coração super apertado. Partiu um pedaço de mim, tu partiste e sei que nunca mais te vou ter ao meu lado. Vou quebrar, mas só um bocadinho, porque tu me ensinaste-me a carregar o mundo às costas sozinho e a lutar pelo que queria", escreveu o modelo.Deste o teu melhor e eu fico feliz por isso!".Recorde-se que, Luís Borges foi abandonado pela mãe biológica quando tinha apenas dois meses num quarto de uma pensão e foi adoptado.