Luís Borges recorda divórcio: "Nunca abandonei os meus filhos nem o Eduardo"

Luís Borges abriu o coração numa entrevista a Júlia Pinheiro. O momento foi transmitido na tarde desta quinta-feira, dia 19 de novembro, durante o programa conduzido pela apresentadora da SIC. Na conversa emotiva, o modelo recordou alguns episódios difíceis da sua vida.



O ano de 2019 marcou a vida de Luís Borges pelas piores razões. "Primeiro pela morte da minha mãe adotiva e dois meses depois a de Eduardo", explicou.



O manequim procurou manter uma relação amigável com o ex-marido, sobretudo pelos três filhos adotivos que têm em comum, Bernardo, Lurdes e Eduardo.



"N ão se estava à espera. Tiraram-me o tapete e senti-me num buraco. As pessoas achavam que não me dava com o Eduardo. Conseguimos chegar a um consenso pelos meninos, mas também porque vivemos uma história de amor".



O modelo não esquece o romance que viveu ao lado de Beauté e fez questão de realçar que nunca esteve com o ex-companheiro "por ser famoso ou por dinheiro". "Era loucamente apaixonado por ele", acrescentou.



No entanto, a separação foi complicada.



"O Eduardo expôs coisas que não eram verdade. Foi das piores alturas da minha vida. (...) Eu não abandonei ninguém... o amor acabou. Não ia ficar com o Eduardo por pena. Nunca abandonei os meus filhos, nem o Eduardo, mesmo como amigo".



O manequim reviveu ainda o momento doloroso, quando soube da morte do ex-companheiro.